Equitazione, evento a Paestum dal 14 al 16 aprile dedicato ai giovanissimi

Continua l'attività di promozione del comitato campano della Fise che sarà presente alla manifestazione Open presso il Centro espositivo di Capaccio-Paestum il 14, 15 e 16 aprile. In una area dedicata sarà possibile far conoscere ai tanti bambini lo sport equestre, in particolare il pony (compagno di giochi) e montare in sella per fare un emozionante giro accompagnati da istruttori qualificati della Federazione sport equestri.