Torneo Syros di sincronizzato nella piscina dell'Acquachiara

L’Aktis Acquachiara ospita il trofeo Syros: al Frullone la prima manifestazione in Campania di sincro. Si svolgerà sabato 13 e domenica 14 maggio la prima edizione della manifestazione di nuoto sincronizzato che segna il debutto ufficiale per la società biancoazzurra guidata dall'olimpionico Franco Porzio in questo settore. Si tratta della prima manifestazione a carattere internazionale (con la presenza della nazionale giovanile austriaca e di una formazione belga) nel Sud Italia. Saranno coinvolte circa 130 atlete impegnate in due giorni di gare con altrettante sessioni giornaliere. Il presidente Franco Porzio evidenzia il notevole sforzo organizzativo del club partenopeo per allestire l’evento nel migliore dei modi: «Acquachiara ha organizzato nel tempo manifestazioni a carattere regionale, nazionale ed internazionale sia per il nuoto che per la pallanuoto ed ora si proietta nel mondo del sincro».