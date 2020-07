Diffonde bellezza, sviluppa socialità. E promuove lo sport ritrovato. Estate, mare, sole, divertimento, aggregazione. Tre giorni di pallanuoto giovanile nello spettacolare campo voluto dal Posillipo. Idea vincente per sopperire alla staticità del momento. E allora ecco ritornare a movimenti consueti e ad indossare nuovamente la calottina. In acqua, salata e non clorata, le formazioni under 13, 15 e 17 di Canottieri Napoli (guidate da Enzo Massa e Vincenzo Palmentieri), San Mauro Nuoto (dirette da Oreste Di Pasqua e Simone Iaccarino), Carpisa Yamamay Acquachiara (allenate da Manuel Occhiello e Ciro Alvino), i rossoverdi (indirizzati da Elios Marsili, Gennaro Mattiello, Davide Truppa). All’iniziale quadrangolare si è aggiunta anche la formazione inglese Naples Waterpolo Camp (seguita da Claudio Palumbo).



Ben 150 ragazzi per la prima edizione del Beach Waterpolo Tournament. Felice intuizione del tecnico Roberto Brancaccio, subito avallata dal vicepresidente sportivo posillipino Antonio Ilario. Le finali saranno visibili in diretta streaming su Videoplay.



A piccoli passi verso la normalità, a colpi di palombelle e beduine. Cartoline da Napoli.

