Scandalo Scandone. La chiusura della piscina di Fuorigrotta una vergogna nazionale. Palude burocratica e mala gestio (non una novità) continuano ad imperversare. E così si perpetua l’emigrazione forzata del Posillipo, costretto a traslocare ancora in quel di Santa Maria Capua Vetere, dove disputerà, in trasferta e senza alcun indennizzo da parte di Palazzo San Giacomo, la quinta giornata di campionato. Capitan Paride Saccoia e compagni chiamati a battagliare contro l’Anzio Waterpolis domani alle ore 16.

«Conta solo un risultato: vincere», spiega alla vigilia Alex Giorgetti, attaccante classe 1987, super tifoso di Ciro Immobile e biancocelesti. «Arriviamo da due partite non brillanti ma siamo consapevoli del nostro valore e di come dovremo affrontare questa sfida», prosegue il plurititolato giocatore, argento alle Olimpiadi di Londra 2012 e oro ai Mondiali di Shanghai 2011. «Sarà tosta contro un avversario che ha il nostro stesso obiettivo stagionale e quindi dovremo cercare di imporre il nostro gioco, se vogliamo i tre punti», osserva il player insignito del Collare d’Oro al merito sportivo.

Reduci dalla vittoria interna sull’Iren Genova Quinto (10-9) e i due pareggi con Lazio (9-9) e Roma Nuoto (7-7), i ragazzi allenati da Roberto Tofani proveranno a distanziare i napoletani. «Sarà un test impegnativo, il Posillipo gioca bene. E’ una squadra affiatata, che proverà a metterci in difficoltà», rileva il portiere Gabriele Vassallo, salernitano, classe 1993. «Noi dovremo essere pronti a reagire e rimanere in partita. Sarà sicuramente un incontro diverso dal turno di Coppa Italia ma dobbiamo fare in modo che il risultato sia lo stesso», ricorda l’estremo difensore campano.

«Si annuncia un confronto importante per entrambe le squadre. In palio tre punti pesanti sia per noi che per loro. In classifica siamo a quota 5, i rossoverdi sono staccati di due lunghezze. E’ uno scontro diretto fondamentale per l’obiettivo finale: la salvezza», asserisce convinto Federico Lapenna, centroboa romano e romanista, classe 1998. «Il Posillipo è una formazione che ha un ottimo allenatore, Roberto Brancaccio, e lo ha dimostrato negli anni. Squadra giovane con tanta voglia di fare e messa bene in campo, con due-tre elementi di rilievo. Non sarà semplice giocare fuori casa. Dovremo essere attenti e prestare massima attenzione agli avversari, giocando la nostra pallanuoto e imponendo il nostro schema tattico, facendo prevalere la nostra esperienza sulla loro giovane età», conclude Lapenna.

Un quasi derby per i tre ex pallanuotisti della Canottieri Napoli. Desiderosi di confermare i progressi delle ultime settimane, i posillipini si mostreranno motivati e intenzionati a dare continuità al lavoro intrapreso, pur senza l’arena clorata dove allenarsi di consueto e scendere in vasca il sabato pomeriggio.