Dalla forza soverchiante, dalla potenza devastante. Non fanno sconti i campioni d’Italia nel recupero della 13esima giornata di serie A1. Complicato reggere l’onda d’urto dei biancazzurri di Sandro Bovo, nonostante lo sforzo profuso nel match di Champions League in Croazia. Capitan Paride Saccoia e compagni si piegano allo strapotere lombardo e nel primo confronto clorato del 2022 Posillipo-Brescia termina 3-12 (parziali di 1-3, 0-3, 1-3, 1-3).

Sulle gradinate della Scandone il fiorentino Gianni Lonzi, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Roma 1960, ed ex presidente della commissione tecnica della Len, insieme a Filippo Massimo Gomez, presidente GuG Campania e fischietto internazionale. Prima della gara osservato un minuto di silenzio in ricordo del compianto Ernani Paggi, punto di riferimento per almeno tre generazioni di arbitri e sicuramente tra i più grandi di sempre in questo ruolo, che ha rappresentato l’Italia ai Giochi di Seoul, agli Europei, e ai Mondiali.

Si rivedono i grandi ex a Fuorigrotta. Non passa inosservato con la sua doppietta il napoletano Vincenzo Renzuto Iodice, autore del momentaneo 4-1 nel secondo periodo e dell’11-3 nel quarto tempo. Pregevole la prestazione del salernitano Vincenzo Dolce, artefice dell’assist a Edoardo Di Somma per il 3-0 a 39” dallo scadere della prima frazione di gioco. I due campioni del mondo si sono fermati sul piano vasca a salutare amici e tifosi, accolti con affetto e immutata stima. In evidenza anche l’ex acquachiarino Stefano Luongo, che ha inaugurato le marcature: finisce sul palo il suo tiro di rigore dopo 36 secondi e l’attaccante di Genova ribadisce in gol sulla ribattuta. Poi l’asse collaudato con Jacopo Alesiani si rivela due volte vincente: l’8-2 (nel terzo tempo) e il definitivo 12-3, a seguito della controfuga innescata dal numero 9. Tris pesante per l’attaccante classe 1990.

Duello universitario. Dopo aver battuto in finale gli Stati Uniti, avevano messo al collo la medaglia d’oro domenica 14 luglio 2019. Dall’indimenticabile esperienza delle Universiadi, Massimo Di Martire e il centrovasca Alesiani si sono ritrovati avversari alla Scandone. A referto due sigilli per il figlio d’arte, tre segnature per il savonese. Il futuro Settebello, disegnato da Sandro Campagna, dovrà ripartire necessariamente da loro due.

«Abbiamo avuto il giusto approccio», commenta Roberto Brancaccio. «Abbiamo tenuto per buona parte della partita ma, ovviamente, la loro qualità è venuta fuori», prosegue il tecnico rossoverde (Newfotosud-Gianluca Madonna), ben consapevole dello spessore del Brescia. «Purtroppo ci sono mancate energie in attacco», osserva. «Ora abbiamo un pò di tempo per lavorare, prendiamo le cose positive di questa partita, cercando di migliorare i nostri punti deboli», conclude l’allenatore partenopeo.