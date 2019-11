«Si va a Napoli, per vincere». Perentorio Sandro Bovo alla vigilia di Posillipo-Brescia. I vicecampioni d’Italia hanno già archiviato il ko con il Recco (9-11 alla Mompiano) e intendono riprendere il cammino proprio alla Scandone. A Fuorigrotta si ritroveranno domani sera (ore 20), per il turno infrasettimanale della sesta giornata di serie A1, i due protagonisti del Grande Slam con la calottina azzurra del Settebello, guidato da Ratko Rudic, ovvero l’allenatore genovese classe’69 e il direttore tecnico rossoverde Carlo Silipo. Insieme hanno dominato nel mondo, raccogliendo titoli prestigiosi, su tutti l’oro olimpico a Barcellona’92 e il bronzo ad Atlanta’96.



Ritorna da ex il granitico difensore Zeno Bertoli. Singolare il suo primato: aver vinto l’Eurocup per due anni di seguito, nel 2015 e nel 2016, con il Posillipo e con il club lombardo. «Fa sempre piacere tornare nella mia città e incontrare i miei ex compagni di squadra, soprattutto in quest’occasione, dove troverò una Scandone completamente ristrutturata».



Ricordi e non solo per il forte giocatore napoletano, ormai punto di riferimento della Leonessa d’Italia. «Sono molto legato a questa piscina. Sono sicuro che domani sarà una bella partita. Conosco bene il Posillipo e so che scenderanno in acqua con il massimo impegno», ammette il pallanuotista napoletano.



Dall’ombra del Vesuvio al Paese del Sol Levante, sognando a cinque cerchi. «Sto lavorando molto in questo periodo e i risultati si vedono». Versatile e multitasking Bertoli, artefice di cinque reti in altrettante partite. «Mi sto adattando a ricoprire più ruoli, soprattutto quello di centro. Spero che in questa nuova veste possa aprirmi delle chances per Tokyo 2020. Intanto continuo a lavorare duro, poi si vedrà». Possente difensore, imponente centroboa, consapevole della sua forza, imprescindibile Bertoli per il Brescia e la Nazionale italiana. © RIPRODUZIONE RISERVATA