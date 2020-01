Posillipo choc: si priva del suo «simbolo» Carlo Silipo

«Nihil admirari». Non c’è da meravigliarsi di niente. Il 2020 non inizia di certo sotto una buona stella per il Posillipo. Simbolo rossoverde in Italia e nel mondo, nonché Hall of Fame, Collare d’oro al merito sportivo, un gigante e una istituzione, oro alle Olimpiadi di Barcellona’92 e bronzo ad Atlanta’96, Carlo Silipo non è più il direttore tecnico del Posillipo. «Non senza rammarico», si legge nello scarno comunicato stampa.



Settore pallanuoto privato di una vera risorsa, un valore considerato non più aggiunto. «A tale decisione si è arrivati congiuntamente in considerazione di problematiche contingenti, che esulano dal rapporto di stima e rispetto reciproco tra le parti». Tradotto: budget ulteriormente tagliato e drasticamente ridimensionato. Poco importa della pallanuoto, considerata un peso oneroso che grava sulle casse del Circolo e non la ratio del suo blasone.



Immutata la propria serenità esprime imperturbabilità e quasi indifferenza da saggio Carlo Silipo. Serafico e dalla calma olimpica. «E’ stata una decisione presa di comune accordo. Sono legato al Posillipo e ne sarò sempre tifoso. Sono contento, se il Posillipo otterrà risultati. E’ importante che il club rimanga vivo». Difficile senza il suo significativo contributo.



Ossimoro e controsenso. Il Circolo presieduto da Vincenzo Semeraro, che ha imbastito la rosa di A1 con tanti giovani under 20 (campioni d’Italia), silura e taglia proprio il tecnico federale, che si occupa delle Nazionali giovanili (under 19 e 18) e che dimostra enorme familiarità e dimestichezza con i millennials.



Il Circolo Nautico Posillipo «ringrazia Carlo Silipo per l’ottimo lavoro svolto, gli augura il meglio per il suo futuro personale e professionale».



Competenza e attaccamento ai colori rossoverdi non sono bastati. Capitan Paride Saccoia e compagni lotteranno in acqua con rinnovate motivazioni, dimostrando quello spirito battagliero instillato da Silipo (nella foto di Pasquale Toscano), che si era anche prodigato (insieme a Fulvio Di Martire) nella ricerca di un main sponsor per la squadra.



Sarà impossibile incrociare nuovamente il destino di Carlo Silipo con il futuro del Circolo Nautico Posillipo. Almeno fino a quando ci sarà in carica l’attuale (fallimentare) dirigenza societaria.



