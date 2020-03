Pallanuoto rossoverde senza riferimenti. Si è dimesso per ragioni familiari il consigliere di settore Gennaro Fiorillo, fratello di Mario, sette scudetti con la calottina del Posillipo, capitano del Settebello, protagonista del grande slam con la vittoria dell’oro olimpico a Barcellona’92, il successo europeo a Sheffield’93 e il trionfo mondiale a Roma’94, Collare d’oro per meriti sportivi. Le dimissioni di Rino Fiorillo (nella foto di Gennaro Tatarella) seguono quelle del consigliere alla pallanuoto giovanile Sergio D'Abundo, in disaccordo con la linea adottata dal presidente Vincenzo Semeraro. Nei primi giorni di gennaio controversa la decisione di non riconfermare Carlo Silipo nel ruolo di direttore tecnico.

Infine il consigliere Silvana Postiglione ha rimesso la sua delega alla vela. Bocciato il bilancio preventivo da parte dell'assemblea dei soci. Ultimo aggiornamento: 14:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA