Incipit e fine a Fuorigrotta. Apertura e chiusura alla Scandone. Il Posillipo inizia la stagione sportiva 2020-2021 sabato 3 ottobre, l’8 maggio il termine della regular season. Capitan Paride Saccoia e compagni chiamati a confrontarsi con l’Iren Quinto nella prima giornata di campionato, gran finale contro la Roma Nuoto. 26 turni e 13 squadre ai nastri di partenza, considerata la rinuncia della Sport Management. «Troppe incognite» per i bustocchi, che ripartiranno dalla B. E allora prevista una sola retrocessione, determinata dai playout, dove la 12esima classificata affronterà l’ultima posizionata in griglia, se il loro punteggio è compreso in un intervallo di 9 punti o meno. Finali scudetto, invece, al meglio delle 3 vittorie su 5.



Calendario. Quinta giornata interessante in programma il 31 ottobre alla Mompiano contro il Brescia degli ex Aggelos Vlachopoulos, e i campioni del mondo ed entrambi Collari d’oro Vincenzo Renzuto Iodice e Vincenzo Dolce.



Novità. Ogni team osserverà un turno di riposo. All’ottava (25 novembre) spetterà ai rossoverdi allenati da Roberto Brancaccio (nella foto di Rosario Caramiello) fermarsi ai box.



Sarà un tuffo nel recente passato ritrovare da avversario Tommaso Negri, portiere posillipino per ben 14 anni e oltre 500 presenze, approdato al Recco con fondati sogni di gloria. A Sori big match tra i due club più titolati del panorama nazionale: imperdibile 11esima giornata (9 dicembre).



Derby campano. L’unica napoletana si misura con la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno, capitanata da Andrea Scotti Galletta, figlio d’arte e altro ex di turno, così come il mancino Nicola Cuccovillo. Incroci particolari per Umberto Esposito, ex Canottieri al primo anno con la compagine guidata da Matteo Citro, nonché medaglia d’oro alle Universiadi 2019 con i gradi di leader in vasca. Appuntamento previsto il 12 dicembre (12esimo turno).



La Fin auspica «che l'attività programmata possa essere svolta nel migliore dei modi, pur nel doveroso rispetto delle disposizioni emanate per la tutela della salute, sia degli sportivi interessati che di tutti gli appassionati, legata alla crisi epidemiologica purtroppo ancora in atto».



Coppa Italia il 19 settembre, preceduta dalla XLII assemblea ordinaria elettiva per rinnovare le cariche federali (collegio dei revisori dei conti, dirigenti, tecnici, atleti). Il 5 settembre si procederà alla rielezione di Paolo Barelli, a capo della Federazione italiana nuoto.



