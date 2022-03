Circolo Posillipo, domenica 8 maggio l'elezione per il nuovo presidente

Sono state fissate domenica 8 maggio le elezioni per il presidente del Circolo nautico Posillipo. In lizza Bruno Caiazzo e Aldo Campagnola per sostituire Filippo Parisio, decaduto il 21 marzo dopo le contemporanee dimissioni dei vicepresidenti Renato Rivieccio e Fulvio Di Martire. Campagnola ha scelto come eventuali vicepresidenti Antonio Ilario e Filippo Smaldone mentre accanto a Caiazzo come vice sportivo ci sarebbe Sergio d'Abundo.