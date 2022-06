E’ il loro momento. Hanno portato il Posillipo e l’Italremo sul tetto d’Europa. Hanno preso parte alla Giornata nazionale dello Sport con il ministro Luigi Di Maio (singolare la foto sul remoergometro, un vero spot per il canottaggio). Davide Piovesana e Ferdinando Chierchia hanno trionfato ai campionati italiani junior di Corgeno, aggiudicandosi il derby napoletano.

Dominio sull'acqua. «C’è una grande amicizia e al contempo una grande competitività tra il Circolo Nautico Posillipo e il Reale Yacht Club Canottieri Savoia. E’ una grande soddisfazione battere atleti di un certo livello come i biancoblu», spiega soddisfatto Piovesana. «È stata una gara tirata e sofferta già dai primi colpi. Sapevamo di essere tra i favoriti e di poter conquistare il titolo italiano», ammette sincero l’atleta rossoverde. «Siamo partiti molto forte, abbiamo staccato gli avversari e nel passo abbiamo controllato e mantenuto il distacco», rivendica orgoglioso. «Tra due settimane c’è il campionato under 23 a Piediluco dal 24 al 26 giugno e subito dopo la selezione per il Mondiale, che si terrà a Varese», conclude fiducioso Piovesana.

L’equipaggio rossoverde, allenato da Giovanni Fittipaldi e timonato da Ivan Fuscaldo, ha dominato la gara fin dalle battute iniziali. «Siamo riusciti ad ottenere anche quest’anno un titolo italiano, nonostante vari problemi tecnici: sono contentissimo», osserva Chierchia. «Tra rossoverdi e biancoblu c’è sempre stata competitività e grande amicizia. Battere avversari di spessore è un grande risultato».

Esprime le sue considerazioni Giuseppe Mango, consigliere posillipino al canottaggio. «E’ una immensa soddisfazione e un risultato insperato alla vigilia. Il percorso di rinnovamento sta dando i suoi frutti e sarà necessario investire sulla leva di canottaggio per incrementare il numero di praticanti e presentare nelle prossime edizioni più equipaggi di vertice».

Nel quattro con chiudono al quinto posto Vincenzo Fonte, Aldo Chiarolanza, Andrea Romano e Francesco Di Martino, timonati da Fuscaldo.

Festeggiano il tricolore le Fiamme Oro con i napoletani Matteo Castaldo e Marco Di Costanzo, entrambi bronzo a Rio 2016 e Tokyo 2020 (nelle foto di C.Cecchin).