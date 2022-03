«No alla guerra». E’ quanto capitan Luca Bittarello e compagni si sono scritti sulle braccia, lanciando messaggi di vicinanza e solidarietà all’Ucraina. Posillipo-Iren Genova Quinto è anche questo alla Scandone, dove vincono i biancorossi 11-13 (parziali di 2-2, 3-3, 2-3, 4-5). Primo ko nel round retrocessione per i rossoverdi, che non riescono a riscattare la sconfitta dell’andata (8-5). «Un vero peccato», commenta il tecnico napoletano Roberto Brancaccio, perché i suoi ragazzi hanno dato filo da torcere ai liguri.

Prevale l’equilibrio fino all’intervallo lungo (5-5). Prova a prendere il largo la formazione di casa in avvio di secondo quarto con Massimo Di Martire, che trasforma il rigore del 3-2, guadagnato da Emiliano Aiello, dopo 36 secondi. La saetta del montenegrino Nikola Radonijc porta sul +2 i locali. Si trova a suo agio Mario Guidi a Fuorigrotta, dove ha trionfato con il Settebello alle Universiadi 2019: doppietta per il difensore classe 1999, che segna il momentaneo 1-2 nella prima frazione e poi il 4-3. Il centroboa Andrea Fracas firma il 4-4. Movimentati gli ultimi 25 secondi. Di Martire cambia angolo e trasforma il secondo penalty, arpionato dal mancino Tyler Abramson (5-4). L’ex giocatore dell’Acquachiara e della Canottieri Napoli Matteo Gitto a segno a 4 secondi dal cambio campo e panchine.

In apertura di terzo tempo si ripropone il duello tra il figlio d’arte classe 2000 e il centrovasca romano del 1991 (6-6). Assente al Foro Italico e galvanizzato dalla convocazione in azzurro, Julien Lanfranco porta avanti i suoi (7-6) in superiorità numerica, sfruttando al meglio il timeout rossoverde. Provvede Roberto Ravina però a sistemare la situazione (7-7). Pasticcia Roberto Spinelli e il campione del mondo Niccolò Figari insacca sul lato corto (7-8 ad 1 secondo dalla fine).

Gli ultimi otto minuti di gioco vedono subito lo strappo della formazione allenata da Jonathan Del Galdo, sul piano vasca con la felpa rossa. Ancora Figari a referto (bastano 50 secondi al numero 9) e Ravina, lasciato tutto solo, portano l’Iren sul 7-10. Non molla il Posillipo: Radonijc scaraventa in porta la sfera gialla dopo tre finte e Antonio Picca in superiorità accorcia il divario (9-10). Sale prepotentemente in cattedra lo statunitense Abramson e si perfeziona la rimonta partenopea: 10-10 a 3’04” dalla sirena.

Cagiona il cinque metri Di Martire e muta nuovamente il punteggio: sfera all’incrocio e tripletta di uno scatenato Figari, ex Recco e Brescia (10-11 a 2’47” dal gong). Gitto eguaglia lo score realizzativo del suo plurititolato compagno (10-12). Bravo e freddo a capitalizzare il rigore Lorenzo Briganti (11-12) ma il mancino Alessandro Nora, bronzo a Rio 2016 e artefice del tris all’andata, appone il sigillo definitivo dell’11-13 a 53 secondi dallo scadere.

«Nonostante la buona partenza, -siamo stati più volte in vantaggio-, abbiamo sbagliato troppo in superiorità numerica. I gol subìti nel finale dei due tempi centrali ci hanno tagliato le gambe», osserva Brancaccio (nelle foto di Gianluca Madonna). «Abbiamo iniziato molto male l’ultimo quarto, poi siamo stati bravi a reagire, trovando la parità. Ci è mancato, però, nel finale, lo spunto giusto per ottenere un risultato positivo. Siamo venuti meno nel momento decisivo ed abbiamo concesso troppi gol», conclude il mister posillipino. Sugli spalti Stefano Postiglione e i fratelli Franco e Pino Porzio, accanto al presidente Filippo Parisio, mentre il vicepresidente sportivo Fulvio Di Martire alle spalle della panchina napoletana.