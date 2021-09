Successi nelle nazionali per i giovani del Posillipo

Successi per il Circolo Nautico Posillipo in campo giovanile. Dopo l'argento conquistato da Parrella e Spinelli con la nazionale Under 20 ai Mondiali di Praga, altri giovani rossoverdi sono stati convocati dalle rappresentative di categorie, a conferrma dell'ottimo lavoro svolto dal coordinatore tecnico Brancaccio.

Varavallo e Miraldi sono stati convocati nella Under 15 per gli Europei in Portogallo mentre Serino, Lundstrom e Somma sono impegnati con la Under 17 sempre nel torneo continentale di categoria che si disputa a Malta.