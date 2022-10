Si alza il sipario sulla serie A. Salta però la conferenza stampa di presentazione alla Fin «per sopraggiunti casi di Covid nell’ambito della struttura federale». Annullata dunque la cerimonia inaugurale prevista mercoledì 19 ottobre a Roma. «L'obbligo di limitare le possibilità di contagio e diffusione del virus, in un periodo caratterizzato peraltro dall'aumento di positività, e la volontà di tutelare la salute degli atleti e delle squadre nell'immediata vicinanza delle prime giornate, in programma sabato, prevalgono sulla volontà della Federazione italiana nuoto di tornare a presentare i campionati in presenza».

Nel Salone dei Trofei si terrà venerdì 21 ottobre, invece, la conferenza stampa di presentazione di capitan Paride Saccoia e compagni (ore 11). I rossoverdi debutteranno alla Scandone il giorno seguente (ore 15.30). Come in Coppa Italia, si riproporrà la sfida tra Posillipo e Brescia (nella foto di Ciro De Luca).

Interverranno il presidente del Circolo Posillipo Aldo Campagnola, il vicepresidente sportivo Maurizio Marinella, quello amministrativo Filippo Smaldone, il coordinatore del settore agonistico Antonio Ilario, il consigliere delegato alla pallanuoto Luigi Massimo Esposito.