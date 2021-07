Posillipo, dopo la Under 20 anche la Under 18 alle finali nazionali

Un nuovo successo per il settore giovanile del Circolo Nautico Posillipo. Dopo la Under 20, anche la Under 18 (allenatore Mattiello) si è qualificata per le finali di categoria, in programma il 24 e il 25 luglio a Monterotondo, in provincia di Roma. La Under 20, invece, difenderà il titolo conquistato nel 2019 (lo scorso anno le finali non si sono disputate a causa del Covid) il 17 e 18 luglio a Siracusa.