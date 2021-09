Posillipo, prima mossa sul mercato: ingaggiato lo slovacco Tkac

Prima mossa di mercato del Posillipo. Il club di Mergellina, in attesa dell'elezione del nuovo presidente il 26 settembre (candidati Semeraro, uscente, e Parisio), ha tesserato lo slovacco Maros Tkac, che nella scorsa stagione ha giocato a Napoli con la Canottieri. Imminenti altre operazioni per completare la rosa che ha perso Gianpiero Di Martire e Jacopo Parrella che si sono trasferiti negli Stati Uniti per motivi di studio.