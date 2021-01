Tutti in acqua per la lezione video. Una novità per i giocatori del Posillipo ieri alla piscina Scandone: lo staff del coach Roberto Brancaccio ha collegato il filmato della partita giocata sabato scorso contro il Savona al tabellonie luminoso installato in occasione delle Universiadi 2019 e appena riattivato per mostrare ai rossoverdi alcune azioni di gioco. Il Posillipo sarà impegnato sabato 30, alle ore 15, proprio contro i liguri nella vasca di viale Giochi del Mediterraneo.

