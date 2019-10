Pericolo rosso(verde). Decide di non commentare la gara e rilasciare dichiarazioni Roberto Brancaccio, espulso per doppio giallo nella terza frazione. Dal referto emerge una disparità evidente: 22 espulsioni ai danni del Posillipo, 10 contro il Trieste. Tre rigori concessi agli alabardati: due trasformati e uno fallito da Michele Mezzarobba. Per proteste cacciato via Luca Marziali (errore della giuria che pasticcia con i secondi) dalla coppia arbitrale Carmignani–Centineo, lasciando i posillipini anzitempo, come già accaduto alla Scandone contro la Florentia. E poi usciti per limite di falli Luca Silvestri, Domenico Iodice, Antonio Picca e Massimo Di Martire. Si aggiunga, inoltre, l’assenza dello squalificato Giuliano Mattiello, nel giorno del suo 27esimo compleanno.



Alla Bruno Bianchi Trieste–Posillipo 11-5 (con parziali di 3-1, 4-4, 2-0, 2-0). Il mancino Federico Panerai griffa la tripletta, doppiette per Danjel Podgornik, il croato Kristijan Milakovic e il classe 2000 Mezzarobba. Sorridono gli atleti di Daniele Bettini (nella foto di Manuel Schembri) per il secondo successo stagionale.



Mercoledì da dimenticare per capitan Paride Saccoia e compagni, se non fosse per la vittoria del Napoli in Austria contro il Salisburgo in Champions League a risollevare l’umore della truppa pallanuotistica. Fantastica la doppietta di Dries Mertens, che si prende la scena (insieme ad Insigne, che abbraccia Ancelotti), regala i tre punti, sorpassa Diego Armando Maradona nella classifica all time dei bomber nella storia del club azzurro, lasciandosi andare ad un’esultanza alquanto originale e già virale, omaggio affettuoso dedicato allo storico magazziniere Tommaso Starace.



Azzerare in fretta i due ko esterni contro Roma Nuoto e Pallanuoto Trieste e concentrarsi unicamente sul derby di sabato 26 ottobre (ore 17) contro la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno alla Scandone, big match (seppure delle retrovie) della quarta giornata di A1. © RIPRODUZIONE RISERVATA