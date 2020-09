È il Posillipo a vincere la prima edizione del torneo di pallanuoto “Mario Scotti-Galletta”, l'ex portiere della Nazionale e della Canottieri morto nello scorso luglio, nelle acque di Santa Lucia. I rossoverdi l’hanno spuntata in semifinale contro la Canottieri Napoli per poi vincere in finale contro la Rari Nantes Salerno per 9-13 (2-4, 2-2, 5-3, 0-4). Ad arbitrare Gomez e Pascucci. Una finale, quella disputata dai rossoverdi, in netta superiorità sugli avversari che non riescono mai ad andare in vantaggio. In rete sul finale di gara, Giuliano Mattiello, Julien Lanfranco, Fabio Baraldi e Zeno Bertoli. La prima uscita stagionale per il Posillipo ha visto tra le sue fila i due “nuovi” arrivi in realtà vecchie conoscenze rossoverdi, Bertoli e Baraldi, appunto: Bertoli, tra i primi ingaggi, e Baraldi, di recente a completare la rosa, giocatore con grande esperienza nazionale e internazionale. A premiare la squadra rossoverde l'ex capitano del Posillipo, Andrea Scotti Galletta, e sua madre Barbara Damiani. Ultimo aggiornamento: 21:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA