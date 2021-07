Battendo per 9-7 l'Ortigia, il Posillipo si è classificato al terzo posto nelle finali del campionato under 18 che si sono disputate nella piscina di Monterotondo, alle porte di Roma. Il portiere Spinelli, che dalla scorsa stagione è anche il titolare in prima squadra, è stato votato il migliore estremo difensore del torneo.