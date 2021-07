Il Posillipo alla finale scudetto del campionato Under 20

Dopo aver battuto Quinto, Ancona e Parma nel concentramento che si è disputato nella piscina Scandone di Napoli, il Posillipo allenato da Roberto Brancaccio si è qualificato per la finale del campionato under 20. Le partite si disputeranno venerdì 16 e sabato 17 nella piscina di Siracusa. Il Posillipo difende il titolo conquistato nel 2019 a Viterbo (causa Covid non è stato assegnato un anno fa).