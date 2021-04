Per la prima volta torna alla Scandone da avversario. Impossibile dimenticare 14 anni trascorsi all’ombra del Vesuvio in calottina rossoverde e le amicizie consolidate nel tempo. Metterà piede nuovamente nell’impianto di Fuorigrotta Tommaso Negri (nella foto di Giorgio Scarfì) e certamente riaffioreranno ricordi ed emozioni. Poi il portiere di Genova classe 1986 si focalizzerà unicamente sulla quarta giornata del preliminary round scudetto. Come sempre prevarranno le doti del professionista sulle circostanze del momento.

Posillipo-Pro Recco è il big match del girone E (domani alle ore 13). Incredibile il computo totale degli scudetti in acqua. Ben 11 per i napoletani, addirittura 33 per i liguri, tralasciando le coppe nazionali ed internazionali. Il tecnico Roberto Brancaccio dovrà valutare le condizioni di alcuni giocatori e soltanto domattina deciderà la formazione da schierare in acqua. Sconterà un turno di squalifica il difensore Andrea Scalzone. In programma poi le sfide con Trieste in trasferta (sabato 1 maggio) e ultimo turno interno con il Palermo (8 maggio) per capitan Paride Saccoia e compagni.