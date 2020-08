Test sierologici e mascherine. Il Posillipo prova a ripartire in vista del 3 ottobre. Prima, pero', la Coppa Italia il 19 settembre, salvo imprevisti. Formula di rito obbligatoria. Anche la pallanuoto, intanto, fa i conti con il Coronavirus. Sono risultati positivi, infatti, il presidente del Recco, Maurizio Felugo, e l'attaccante del Brescia e oro alle Universiadi di Napoli 2019, Giacomo Cannella.



Ripresa. Finite le vacanze italiche, i rossoverdi si sono sottoposti ai test sierologici, sotto la supervisione del dottor Guglielmo Lanni, presso il Centro Diagnostico Basile. Mascherina rossa per Antonio Picca, bianca per Giuliano Mattiello. Domani i risultati. Poi scattera' la preparazione pre-campionato.



Mercato. Dopo i ritorni alla «casa madre» del granitico difensore Zeno Bertoli e del «colosso di Carpi», il centroboa Fabio Baraldi, il Posillipo e' ora alla ricerca del successore di Tommaso Negri. Compito impegnativo sostituire il «Goldrake» che per ben 14 anni si e' distinto nel difendere al meglio la retroguardia napoletana. Diversi i profili individuati. Si puntera', presumibilmente, su un portiere di comprovata esperienza in serie A1. © RIPRODUZIONE RISERVATA