«Partita fondamentale e tre punti pesanti in palio». Presenta così la terza giornata del round retrocessione Lorenzo Briganti. Posillipo-Iren Genova Quinto in programma domani pomeriggio (ore 16) alla Scandone. Ritornano nell’impianto di Fuorigrotta capitan Paride Saccoia e compagni dopo una lunga assenza. L’ultimo incontro dei rossoverdi tra le mura amiche risale infatti a sabato 29 gennaio.

«I biancorossi sono forti e si sono consolidati soprattutto nelle ultime settimane. Deve far riflettere la vittoria maturata con il Savona e le altre prestazioni positive», osserva l’attaccante classe 1994. Nel derby ligure protagonisti incontrastati il mancino Alessandro Nora (bronzo a Rio 2016), autore di una decisiva cinquina, e Niccolò Figari (campione del mondo), artefice di un poker.

«Hanno espresso anche un buon gioco e conosciamo la loro forza», avverte alla vigilia Briganti. «Ci metteremo anima e cuore come al solito per riuscire a dare il nostro meglio. Si prospetta una bellissima sfida», dichiara convinto il vincitore dell’Euro Cup nel 2015. «Sarà un incontro all’insegna dei colpi di scena e certamente bello da vedere. Invito il pubblico alla Scandone, perché ultimamente a Napoli è difficile poter apprezzare match così emozionanti. Mi aspetto una robusta risposta da parte dei tifosi in una gara da non perdere assolutamente», auspica fiducioso Briganti (nella foto di Gianluca Madonna).

Metteranno di nuovo piede alla Scandone il difensore Mario Guidi, il portiere Pierre Pellegrini e il mancino Federico Panerai, che trionfarono alle Universiadi 2019 insieme a Massimo Di Martire. Ritroveranno da avversario il californiano Tyler Abramson, medaglia d’argento alla 30esima edizione estiva dei Giochi universitari all’ombra del Vesuvio, sconfitto in finale con gli Stati Uniti in quella indimenticabile domenica di tre anni fa (14 luglio).

«Siamo consapevoli di affrontare la migliore formazione del nostro girone. Il Quinto ha in squadra giocatori di esperienza e di qualità, ma noi vogliamo ripetere la buona prestazione offerta contro la Lazio», avverte il tecnico Roberto Brancaccio. A disposizione anche il centroboa Julien Lanfranco, convocato da Sandro Campagna per il collegiale in programma dal 14 al 16 marzo. «Sarebbe prestigioso vincere contro il Quinto, che ambisce a chiudere al primo posto il raggruppamento», conclude l’allenatore rossoverde. Morale alle stelle per i posillipini dopo la preziosa vittoria con i biancocelesti (7-9), impreziosita dal tris del pallanuotista di Orinda.