In ristrutturazione. Come Palazzo Donn’Anna alle spalle dei due atleti che hanno rinnovato con il Posillipo. E la foto di rito con il presidente Filippo Parisio ufficializza la prosecuzione in rossoverde. Nella prossima stagione 2022-2023 ci saranno ancora all’ombra del Vesuvio il portiere Roberto Spinelli e il centroboa Emanuele Aiello. Dopo l’ingaggio dello statunitense Ben Stevenson e i rinnovi del mancino Tyler Abramson e di Julien Lanfranco, si aggiungono altri due tasselli importanti al roster napoletano.

«Sono contento di rimanere al Posillipo per un altro anno», dichiara il giocatore salernitano. «La società ha sempre creduto in me e per questo ho deciso di restare. Sono onorato di indossare questi colori», ammette il classe 2003, oro agli Europei under 17 e vicecampione del mondo under 20. «Speriamo di disputare un ottimo campionato», auspica fiducioso l’estremo difensore. «Ringrazio la società, i dirigenti, il tecnico Roberto Brancaccio», dice Spinelli, che ha contribuito alla salvezza di capitan Paride Saccoia e compagni, tanto da risultare uno dei migliori interpreti in serie A1 e meritare la convocazione del commissario tecnico del Settebello Sandro Campagna.

Confermato anche Emiliano Aiello. «Sono felice di rimanere a Napoli, così da poter crescere in una squadra titolata come il Posillipo, la cui storia sportiva è nota a tutti», asserisce il catanese classe 2000. «Sono contentissimo, perché continuerò a giocare in A1», avverte il pallanuotista siciliano alla sua seconda stagione con il Posillipo. «E’ un club che investe nei giovani. Proveremo a migliorare e a scalare posizioni. Dovremo avere fame di vittoria e saremo maggiormente compatti. Potrò anche completare la triennale a Napoli», conclude soddisfatto Aiello.