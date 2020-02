La Roma Nuoto fa 13. A farne le spese il Posillipo, tanto all’andata quanto al ritorno. Tanti, troppi, ripetuti gli errori individuali commessi dai rossoverdi alla Scandone. Risultato finale di 11-13 in favore dei giallorossi (parziali di 1-3, 4-3, 3-4, 3-3). Blitz esterno della compagine capitolina, allenata da Roberto Gatto, che distanzia i napoletani in classifica, allargando la forbice di ben 8 lunghezze. Alla cinquina di Giuliano Mattiello risponde in egual misura Francesco Faraglia, protagonista indiscusso del sorpasso dei lupacchiotti nell’ultimo periodo, con la doppietta decisiva messa a bersaglio, che scava il solco (10-12), poi incolmabile, dopo il momentaneo pareggio (10-10), agguantato da Gianpiero Di Martire a 4’49” dalla sirena.



Inseguimento continuo. I padroni di casa tallonano letteralmente la Roma nel corso dell’incontro. Per ben 8 volte capitan Paride Saccoia e compagni si portano sul -1. Sempre in scia, sempre arretrati nel punteggio. Rincorsa affannosa alla quale si sommano le imprecisioni dai cinque metri: sbagliati due rigori nel primo tempo (27”) da Luca Marziali e nel secondo periodo da Saccoia. Immenso Francesco De Michelis, giocatore classe’99 dal futuro clorato certo, bravo a blindare la porta e a consentire ai suoi di incamerare l’intera posta in palio.



Spreca malamente il Posillipo in attacco e pasticcia rovinosamente in difesa. Incostanti e poco lucidi, i posillipini gettano alle ortiche una chance propizia di risalire la china e non riescono a consumare la rivincita sperata alla vigilia della 14esima giornata. Prima di ritorno, dunque, amara. Non passano di certo inosservati il maltese Steven Camilleri (tripletta) e il montenegrino Vjekoslav Paskovic (doppietta), ex di turno. In gol anche il figlio d’arte Andrea Tartaro (sugli spalti il nonno e il papà Gianpaolo), uscito con la mano sinistra fasciata.



Si ritrovano sotto i ragazzi di Roberto Brancaccio (-3) nel «tempo della verità». Mattiello imbastisce la reazione partenopea, capitalizzando a dovere gli assist di Saccoia: i due sigilli del numero 5 portano il Posillipo sull’8-9. Utilizza nel migliore dei modi il timeout a disposizione Gatto e Faraglia sfrutta la superiorità numerica (8-10).



Lavoro di squadra. Profonde le energie residue il Posillipo, perviene al momentaneo pari (10-10), non regge, però, l’urto dei romani. Sul 10-11 Negri, chiamato agli straordinari, prova a tenere a galla i suoi: spalanca le braccia e para il penalty a Camilleri. Non basta. Faraglia si beve Mattiello e Massimo Di Martire: 10-12. Ancora Mattiello accorcia le distanze (11-12 a 2’23”) ma la coppia arbitrale Bianco-Rovida assegna un cinque metri, trasformato da Paskovic a 1’16” dal gong. Espulsi per proteste il più grande dei fratelli Di Martire e Saccoia.



Successo rinviato. «Brava la Roma. Noi, invece, ci siamo accesi a sprazzi e ogni volta che entravamo in partita, non eravamo bravi a restarci. Abbiamo giocato a singhiozzo», il commento di uno sconsolato Brancaccio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA