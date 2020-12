«Tornare alla normalità». E’ questo il proposito formulato da Roberto Brancaccio per il 2021. Covid e vaccino permettendo. Inevitabile tracciare il bilancio sportivo del 2020 per il tecnico del Posillipo. «Prendiamo quanto c’è di buono e non tralasciamo gli aspetti positivi». L’inattesa pandemia ha sconvolto il mondo con la sua carica mortifera. Non poche le conseguenze riverberate sulla pallanuoto e lo sport in generale.

«2020 tra alti e bassi. L‘anno è iniziato bene». Due le vittorie esterne contro Telimar Palermo e Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno. Interruzione e definitiva sospensione della regular season il 7 marzo. Poi il lockdown e tutto il resto. Mesi di inattività con il susseguirsi costante dei dpcm. Alla finestra capitan Paride Saccoia e compagni. Fino al nuovo inizio con un format diverso.

«Abbiamo lavorato bene, destreggiandoci tra difficoltà e ostacoli. Siamo stati una delle poche società d’Italia a riprendere gli allenamenti a pieno regime», sottolinea Brancaccio. Di necessità virtù, ricorrendo anche alla fantasia. «Il campo a mare è stata una bella idea e un’iniziativa originale per implementare gli spazi acqua a disposizione dei ragazzi. Abbiamo riproposto la pallanuoto delle origini. Progetto bello e molto apprezzato», osserva orgoglioso l’allenatore rossoverde.

Certamente inedito e tragico il 2020. «Anno davvero duro ma ci siamo fatti valere in Coppa Italia con la scoperta di nuovi giocatori, considerata l’assenza di Tommaso Negri in porta». Motivazioni e resistenza in acqua e non solo. «A livello psicologico non semplice. Abbiamo tenuto botta». Grinta, determinazione e spirito di adattamento hanno prevalso, così come la compattezza del gruppo. Qualità e carattere. Ecco spiegate le tre vittorie in campionato: alla Scandone contro la Rari Nantes Florentia (16-9), a Milano contro la neopromossa Metanopoli (7-11), alla Nannini, campo notoriamente ostico, contro i gigliati (8-9).

«Chiudiamo in testa il girone D la soddisfazione del 2020», rivendica con fierezza l’allievo di Paolo De Crescenzo in panchina. «La riapertura delle piscine e delle palestre quanto prima sarebbe un segnale di (avvenuta) normalità. Molti soffrono a stare fermi e hanno smesso per la paura del contagio, che ha inciso non poco». Mai tanto forte il desiderio di normalità, concetto rimarcato a più riprese.

«L’augurio per tutti è ritornare a praticare attività sportiva», conclude Brancaccio (nella foto di Rosario Caramiello). Posillipo no stop e no limits. Allenamenti ininterrotti dal 24 al 31 dicembre. Unici due giorni di pausa Natale e il 1 gennaio 2021. Impossibile rifiatare o distrarsi. Ripartenza fissata sabato 16 gennaio contro i meneghini a Fuorigrotta. Recupero contro il Savona previsto una settimana dopo in Liguria, infine il return match il 30 gennaio contro i biancorossi. Agognata normalità, che richiede ritrovata serenità.

