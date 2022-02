Sabato di riposo per Posillipo e Rari Nantes Salerno. Con la nuova formula adottata dalla Fin, il campionato di A1 è stato diviso in due tronconi. Le prime sette compagini (Brescia, Pro Recco, Rari Nantes Savona, Telimar Palermo, Ortigia, Pallanuoto Trieste, e il club presieduto da Enrico Gallozzi) prenderanno parte al round scudetto. Le rimanenti (Iren Genova Quinto, Roma Nuoto, Waterpolo Milano Metanopoli, Lazio, Anzio Waterpolis, Nuoto Catania, e i rossoverdi) disputeranno il round retrocessione.

Si è reso necessario tale format per le continue sospensioni (e relativi rinvii) di parecchie partite dovute ai tanti casi di positività da Covid-19 nelle diverse squadre. Inoltre è stato stravolto il calendario degli impegni internazionali, con l’inserimento straordinario dei Mondiali di Budapest (in programma dal 18 giugno al 3 luglio 2022), e lo slittamento della rassegna iridata di Fukuoka nel mese di luglio 2023.

«Let’s figure it out». Quarta presenza con il Settebello per Massimo Di Martire e doppietta messa a segno contro la Slovacchia nel secondo turno di World League a Trieste. «Sono molto contento ma per rimanere nel gruppo azzurro devo assolutamente alzare l’asticella: mentale, fisica, tattica, tecnica», afferma l’attaccante classe 2000, medaglia d’oro alle Universiadi 2019. «Ho tanto da lavorare. Vediamo cosa mi riserva il futuro», dice il figlio d’arte (nella foto di Manuel Schembri).

I ragazzi di Roberto Brancaccio riprenderanno a giocare sabato 26 febbraio al Foro Italico (ore 17) contro la Lazio dell’ex Vjekoslav Paskovic. Prima delle quattro trasferte in calendario: il 12 marzo in Lombardia (ore 20) contro Waterpolo Milano Metanopoli degli ex Giuliano Mattiello e Amaurys Perez, la settimana successiva contro l’Anzio Waterpolis (ore 16.30) degli ex canottierini Gabriele Vassallo, Alex Giorgetti e Federico Lapenna, il 26 marzo contro la Roma Nuoto (ore 18) del figlio d’arte Andrea Tartaro. Alla Scandone per capitan Paride Saccoia e compagni le due gare casalinghe contro l’Iren Genova Quinto il 5 marzo (ore 16) e contro il Nuoto Catania (ore 15) dell’ex Enrico Caruso (vincitore dell’Euro Cup nel 2015 a Fuorigrotta) il 2 aprile.

Centenario. Le calottine di Matteo Citro tra le prime sette d’Italia. Tre turni alla Simone Vitale: sabato 26 febbraio con il Telimar Palermo (ore 16) del salernitano Mario Del Basso, nel giro della Nazionale di Sandro Campagna e medaglia d’oro alla 30esima edizione estiva del Giochi universitari, il 5 marzo con la Rari Nantes Savona (ore 14) con il mancino salernitano Eduardo Campopiano (altro oro alle Universiadi 2019, allenato proprio da Alberto Agelini, che guidò la selezione azzurra al trionfo clorato), il 6 aprile (ore 20) la sfida impossibile con i campioni d’Europa: il Recco sbarca in Campania.

Tre le trasferte: alla Caldarella il 19 marzo (ore 14) contro gli ex posillipini Valentino Gallo, Simone Rossi e Filip Klikovac. Un sorta di return match dopo lo spettacolo di domenica 6 febbraio, terminato 8-11 in favore dei biancoverdi. Alla Mompiano il 26 marzo (ore 15) contro i campioni d’Italia, diretti da Sandro Bovo. Nelle fila dei Leoni i tre campioni del mondo: il salernitano Vincenzo Dolce, il napoletano Vincenzo Renzuto Iodice, l’ex acquachiarino Stefano Luongo. Infine il 2 aprile (ore 16.30) alla Bruno Bianchi contro la Pallanuoto Trieste. Con le braccia e con il cuore.