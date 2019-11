Una vittoria ai danni del Savona, tra le mura amiche della Scandone, consentirebbe al Posillipo di sbrogliare la matassa e agganciare i liguri in classifica a quota 8. Questo l’obiettivo clorato di capitan Paride Saccoia e compagni nel turno infrasettimanale della nona giornata di campionato (ore 20). Mancheranno all’appello lo squalificato Giuliano Mattiello e l’infortunato Massimo Di Martire, pedine fondamentali nell’economia del gioco rossoverde.



Il tecnico Roberto Brancaccio dovrà puntare sull’apporto dei millennials. «Sarà una gara molto combattuta contro i biancorossi, perchè veniamo da una sconfitta pesante contro il Recco. Giochiamo in casa e non possiamo permetterci un passo falso», ammette il 17enne attaccante Jacopo Parrella al suo primo anno in serie A1.



«Mister Brancaccio ci motiva, così come i senatori della squadra. Siamo carichi e stiamo lavorando bene. Ci aiutiamo a vicenda. Ce la metteremo tutta per cogliere i tre punti», afferma fiducioso il campione d’Italia under 20 e campione d’Europa under 17. Già cinque gol realizzati per lo studente napoletano del liceo classico Umberto con l’idea di aggiornare in fretta lo score. A dirigere l’incontro la coppia siciliana Gianluca Centineo e Giovanni Lo Dico.



Ritorna a Fuorigrotta da avversario, dopo l'oro vinto alle Universiadi di luglio con il Settebello, il mancino salernitano Eduardo Campopiano, ex Canottieri Napoli, guidato in panchina dal coach Alberto Angelini, proprio come nella vittoriosa rassegna internazionale.