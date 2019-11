Ritornano a Fuorigrotta, dopo l’oro vinto alle Universiadi domenica 14 luglio, in finale contro gli Stati Uniti, il mancino salernitano Eduardo Campopiano, ex Canottieri Napoli, ed Ettore Novara. Nel turno infrasettimanale vince il Savona 12-10 sul Posillipo (parziali di 2-2, 1-3, 2-4, 5-3) con la tripletta decisiva del centroboa di Torino. Viaggiano di pari passo i biancorossi con la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno: 11 punti in classifica per i liguri e campani.



Rimediano, invece, la sesta sconfitta stagionale i rossoverdi di Posillipo (nella foto di Nunzio Russo) senza lo squalificato Giuliano Mattiello. Campionato di sofferenza per i ragazzi di Roberto Brancaccio, chiamati all’immediato riscatto già sabato 30 novembre contro l’Iren Genova Quinto alle piscine di Albaro. Da rivedere la conduzione arbitrale del palermitano Gianluca Centineo.



Apparizione fugace in acqua di Massimo Di Martire e ben sei magnifici gol realizzati da Luca Marziali. Il giocatore di Fermo, classe’91, innesca la rimonta dei padroni di casa: -1 a 39’’ dalla sirena. Nell’ultima azione l’attaccante di Ceuta, ex Recco, Guillermo Molina, lasciato tutto solo di colpire dalla retroguardia posillipina, fissa il punteggio sul 12-10 a 9’’ dal termine. Si soffre all’ombra del Vesuvio. © RIPRODUZIONE RISERVATA