Nel 14-6 del Brescia sul Posillipo (2-1, 2-5, 2-5, 0-3 i parziali) a Fuorigrotta c’è anche la firma di Zeno Bertoli, che ritorna alla Scandone e ritrova i suoi ex compagni di squadra. Esulta con l’indice il possente numero 10, da cinque anni in Lombardia, alla corte di Sandro Bovo. «Ci tenevamo a tornare alla vittoria dopo la prestazione con il Recco e continuare sulla linea positiva mostrata fin qui in campionato». Suo padre in tribuna, accanto a Luigi Massimo Esposito e Carlo Silipo.



«Abbiamo faticato nei primi due tempi, poi alla lunga siamo venuti fuori», ammette il giocatore classe’88. Sesta rete in regular season, dopo quella rifilata al Salerno, la tripletta ai danni della Lazio, la segnatura ai campioni d’Italia. Non solo massiccio difensore pure centroboa con il vizio del gol. «Mi sto dilettando in più ruoli». Un chiaro messaggio indirizzato a Sandro Campagna, ct del Settebello. «Una chance ulteriore in vista di Tokyo 2020. Vediamo come va a finire».



Duello ad armi pari tra Luca Marziali e Christian Presciutti (nella foto di Manuel Schembri): il centroboa di Fermo e il centrovasca di Venezia (oro a Shanghai 2011, argento a Londra 2012, bronzo a Rio 2016) siglano un poker a testa. Sfida a distanza tra (dirimpettai) il campione del mondo Marco Del Lungo (oro a Gwangju 2019) e il suo collega Tommaso Negri, abili sia in uscita che in porta, bravi ad ipnotizzare dal «dischetto» (dei cinque metri) capitan Paride Saccoia e Giuliano Mattiello e Giacomo Cannella, bomber con 21 marcature messe a bersaglio in A1. I vincitori della finale delle Universiadi, l’ex biancoceleste e Jacopo Alesiani (doppietta contro Usa e vs il Posillipo), ritornano nell’impianto dove hanno trionfato il 14 luglio ma non ritrovano in vasca l’infortunato Massimo Di Martire, altro protagonista ai Giochi.



I rossoverdi fanno soffrire i biancazzurri nei primi 16’, portandosi in avvio di terza frazione due volte sul -1 con Antonio Picca, campione d’Italia under 20 (5-6 a 51”) e con Marziali sul 6-7. Poi prevale il netto tasso tecnico degli ospiti. Il due volte campione del mondo (Cina 2011 e Corea del Sud 2019) Niccolò Figari chiude il terzo tempo (6-11 a 2” dalla sirena) e apre l’ultima frazione con una palomba degna di nota (6-12 in superiorità numerica).



Posillipo in gara fino ad inizio della terza frazione di gioco, poi escono dalla «gabbia» i leoni, che ruggiscono e azzannano. «Abbiamo tenuto bene i primi due tempi, sapevamo che alla lunga la differenza sarebbe emersa. Questo aspetto non deve essere una giustificazione, anzi deve significare un punto di partenza. Dobbiamo lavorare sulla tenuta mentale. Non possiamo prendere un parziale così ampio nel secondo e terzo periodo», commenta il tecnico Roberto Brancaccio. Sabato 16 novembre uno scontro fondamentale a Roma contro la Lazio. «Partita importante per la classifica. Dobbiamo ripartire dai primi due tempi contro il Brescia, eseguiti abbastanza bene». Dieci giorni per rifiatare e riordinare le idee.







