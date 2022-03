Carlotta Parisi (2008), Lorenza del Giudice (2008), Matilde Lanzotti (2009) conquistano una pesante medaglia d’argento al campionato Italiano under 14. La squadra di sciabola femminile del Posillipo si fa valere a San Severo. Le tre rossoverdi chiudono sul podio alle spalle del Club Scherma Torino e anticipano Lazio Scherma Ariccia.

Soddisfatto il tecnico Raffaello Caserta, bronzo ad Atlanta 1996 nella sciabola a squadre e Collare d’oro al merito sportivo, che ha seguito e guidato le posillipine in Puglia, con un occhio a Budapest, dove suo fratello Luca Curatoli ha conquistato un argento pesante in Coppa del Mondo, battendo in semifinale il sudcoreano Oh Sang-uk, mostro sacro in pedana, già oro alle Universiadi di Napoli 2019 e oro a Tokyo 2020.

«Siamo molto contenti di questo risultato conseguito, che condivido con la maestra Irene Di Transo. Insieme abbiamo portato avanti nel corso di due anni un lavoro di gruppo molto importante, che ha dato risultati anche a livello individuale. Sono stati anni non facili, nei quali abbiamo coltivato le atlete e continuato soprattutto a farle crescere», spiega in premessa Caserta.

«La gara ci ha visti partire non proprio al massimo, un po’ contratti. Poi abbiamo completamente cambiato marcia ai quarti (superata la Champ Napoli 45-29) e in semifinale (45-43 ai danni dell’Accademia d’Armi Musumeci Greco): abbiamo dominato una squadra più accreditata di noi e tirato contro una compagine capitolina che ci aveva battuti nel girone. Con un piccolo cambio di strategia siamo riusciti ad amministrare», sottolinea Caserta.

«Prestazione eccellente di Lorenza del Giudice, che ha lasciato il testimone a Calotta Parisi, come ultima staffettista, con una stoccata di vantaggio. In finale ci siamo imbattuti nel Club Scherma Torino (45-28), una squadra più solida della nostra con tre atlete allieve, ovvero di una categoria più grande. Le nostre sono apparse un po’ stanche, dopo due assalti molto impegnativi dal punto di vista fisico. Una sconfitta onorevole ci sta, perché hanno dato il massimo e più di quello che avevano», osserva Caserta.

«Siamo stati una delle poche squadre senza riserve. Le tre ragazze hanno tirato tutto il tempo», tiene a precisare Caserta, che non si è lasciato sfuggire il prestigioso risultato conquistato in terra magiara dal fratello, atleta delle Fiamme Oro e vicecampione olimpico in Giappone. «Davvero incredibile la performance di Luca. E’ stata una giornata di sport personalmente eccezionale».

Nella spada da segnalare il buon piazzamento di Giulia Rosiello, che ha staccato il pass per la prova finale degli Assoluti a Courmayeur. Bene anche Gaia Leonelli, che si è qualificata per la prova nazionale di Coppa Italia.