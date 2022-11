Mario Del Basso, Alex Giorgetti, Maxwell Bruce Irving tornano alla Scandone. I primi due ex Canottieri Napoli, il terzo ex Posillipo. A Fuorigrotta il salernitano ha vinto la medaglia d’oro alle Universiadi 2019. L’italo-ungherese argento a Londra 2012 ricorda ancora con immenso piacere l’esperienza in giallorosso maturata all’ombra del Vesuvio. Lo statunitense classe 1995 affronterà domani pomeriggio (ore 15) i suoi connazionali, il mancino californiano Tyler Allen Abramson e Benjamin Stevenson.

«Abbiamo preparato con cura la partita, anche se non abbiamo avuto la possibilità di allenarci con continuità alla Scandone, che è stata indisponibile a causa di lavori di ordinaria manutenzione per tre giorni», spiega alla vigilia il coach Roberto Brancaccio. «Sono certo che la squadra affronterà al meglio delle sue possibilità il Palermo, nel tentativo di ottenere un risultato positivo», auspica fiducioso l’allenatore napoletano.

Il match della terza giornata sarà trasmesso in live streaming su Waterpolo Channel. Telecronaca affidata ad Ettore Miraglia con il commento tecnico di Francesco Postiglione.

«L'importante successo ottenuto in Liguria, su un campo difficile ed ostico contro il Bogliasco, ha regalato alla squadra fiducia e voglia di continuare a fare bene», osserva Brancaccio. Secondo impegno stagionale tra le mura amiche per capitan Paride Saccoia e compagni. «Siamo però consapevoli di affrontare domani una compagine forte come quella dei siciliani, che saranno certamente delusi ed arrabbiati per le sconfitte subìte in coppa ed in campionato, ed avranno voglia di riscatto immediato», conclude il mister posillipino (nelle foto di Nunzio Russo).