A data da destinarsi Posillipo-Telimar Palermo. Rinviata la sesta e ultima gara del preliminary round scudetto, prevista per domani pomeriggio alla Scandone, poiché quattro pallanuotisti rossoverdi sono risultati positivi al Covid-19. Allenamenti sospesi e componenti della squadra in isolamento.

L’incontro in programma a Fuorigrotta serve a definire la classifica dei napoletani, proiettati alla conquista del terzo posto nel girone E, che consentirebbe a capitan Paride Saccoia e compagni di disputare lo spareggio per il quinto piazzamento in campionato e il relativo accesso all’Euro Cup.

Lo slittamento del derby delle Due Sicilie obbligherà di conseguenza la Federnuoto a rivedere format e calendario dei playoff, in programma per il 12 maggio con i palermitani già qualificati alla Final Four.