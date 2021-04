«Il nostro numero 13, per sempre». Prima della sfida infrasettimanale Posillipo-Pro Recco, Tommaso Negri omaggiato dal vicepresidente sportivo Antonio Ilario. Indelebili l’affetto e l’amicizia maturati nel corso dei 14 anni, trascorsi all’ombra del Vesuvio. Subentrerà nel quarto periodo il portiere di Genova classe 1986, ritornato alla piscina Felice Scandone per la prima volta da avversario.

Nella quarta giornata del preliminary round scudetto l’invincibile corazzata ligure stacca il pass per la fase successiva e vince 4-23 (parziali di 0-7, 1-5, 1-7, 2-4). Cinque volte a segno Francesco Di Fulvio, così come l’attaccante mancino di Kotor Dusan Mandic. Tripletta per l’australiano Aaron Younger, doppiette per Pietro Figlioli, Nicholas Presciutti, Aleksandar Ivovic, Matteo Aicardi. Una marcatura a testa per Gonzalo Echenique e Stefano Luongo. Impossibile per i ragazzi di Roberto Brancaccio contenere la forza dirompente dei campioni d’Italia.

«È stata una grande emozione rivedere gli amici e i compagni di una vita in rossoverde. Mi ha riempito il cuore di felicità. Conserverò con grande piacere la targa ricordo di questa giornata e sarò per sempre legato affettivamente al Circolo Nautico Posillipo», ha concluso Negri (nelle foto di Nunzio Russo).