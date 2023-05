Posillipo-Trieste, semifinale playoff gara 2 alla Scandone

«Siamo pronti». Il Posillipo si appresta ad affrontare la Pallanuoto Trieste alla Scandone. Domani (ore 19) capitan Paride Saccoia e compagni proveranno a superare gli alabardati e a bilanciare la serie playoff. «Gara 2 sarà una battaglia, daremo tutto», assicura convinto Giuliano Mattiello alla vigilia. «Sarebbe davvero straordinario riuscire a centrare la qualificazione in Europa», dice il numero 5 rossoverde.

Alla Bianchi è terminata 11-10 in favore dei pallanuotisti di Daniele Bettini. «La sconfitta in gara 1 ci lascia l'amaro in bocca. Ce la siamo giocata, riuscendo anche a recuperare un break nel finale», ricorda il giocatore di Fuorigrotta. «Abbiamo sprecato un’occasione. Siamo consapevoli che la sconfitta è arrivata per demeriti nostri, più che per meriti altrui», osserva il classe 1992, che ha colpito la traversa allo scadere.

«Dobbiamo migliorare tanto, abbiamo sbagliato molto con l’uomo in più. Nei playoff questo non deve succedere. Bisogna essere più aggressivi, incisivi e cinici, sfruttando al meglio le occasioni che abbiamo», conclude Mattiello. Per il tecnico Roberto Brancaccio il Posillipo ha «disputato un'ottima gara» mercoledì scorso. «Peccato per qualche ingenuità commessa. Abbiamo tenuto testa agli avversari, ma ci è mancata quella cattiveria per arrivare al risultato finale che fa la differenza», asserisce l’allenatore napoletano. «Abbiamo dato davvero tutto, ma possiamo ancora migliorare per riuscire ad ottenere un risultato positivo. Domani ci aspetta una partita dura e difficile e dobbiamo fare ancora di più», chiosa Brancaccio.