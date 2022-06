Risultato entusiasmante per il Circolo, i ragazzi e l’allenatore. Il Posillipo under 18 accede alla Final Eight nazionale. «E’ andata bene contro tre squadre organizzate», racconta soddisfatto il tecnico Francesco Falco. «La Roma Vis Nova l’abbiamo affrontata e battuta tre anni fa in semifinale con l’under 15: è gruppo strutturato con elementi che militano in serie A2. Gara combattuta per tre tempi, poi i capitolini hanno preso le distanze e vinto meritatamente (6-12)».

Il riscatto è subito seguito con la De Akker Bologna (17-8) e il Camogli (13-6). «Abbiamo centrato il passaggio del turno. I ragazzi hanno risposto bene in un momento delicato e sono contento», asserisce convinto Falco. In acqua si è rivisto il capitano dopo l’infortunio al volto. «Agostino Somma è in fase di recupero: ha dato il suo contributo da vero leader, indossando una maschera in carbonio a protezione del viso», osserva il coach posillipino. «Siamo pronti ad affrontare le finali e siamo in attesa del sorteggio, in base al quale andranno a delinearsi i due gironi da quattro». Acquachiara, San Mauro, Rari Nantes Savona, Telimar Palermo, Pro Recco, Quinto e Roma le altre compagini in lizza per il titolo di categoria.

Si tratta di una affermazione significativa per il settore giovanile rossoverde. Le finali si disputeranno a Monterotondo dal 3 al 6 luglio. Ecco la formazione del Posillipo che prenderà parte al prestigioso appuntamento: Lorenzo Carl Lindstrom, Alessandro De Buono, Matteo Sperandeo, Mario Coda, Alessandro Izzo, Emanuele Miraldi, Ernesto Maria Serino, Agostino Maria Somma, Matteo de Florio la Rocca, Christian Errico, Alessio d'Abundo, Davide Varavallo, Luca Izzo, Federico Trivellini, Marco Martusciello, Marco Scognamiglio.