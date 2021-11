Milano e Napoli accomunate da un triste destino. La formazione di Josko Krekovic ha disputato le prime cinque giornate esclusivamente in trasferta. Soltanto sabato scorso (13 novembre) ha giocato alla Bocconi Sport Center, vincendo 13-11 contro la Lazio davanti a 430 tifosi gialloblu. Per il club del presidente Alessandro De Marco la prima vittoria in campionato è maturata tra le mura amiche al sesto turno di serie A1. Lo spettacolo è piaciuto e l’apprezzamento è stato evidente. Sabato 20 novembre la Waterpolo Metanopoli affronterà il Posillipo a Santa Maria Capua Vetere (ore 16). Saranno esattamente 50 giorni dalla chiusura della Scandone. Se il problema delle piscine interessa l’intero territorio nazionale, all’ombra del Vesuvio il fenomeno denota maggiori criticità.

Oltre a Giuliano Mattiello, altro grande ex di turno è Amaurys Perez, campione del mondo a Shanghai nel 2011 e argento olimpico a Londra nel 2012 con la calottina azzurra del Settebello. Un «ragazzino» di 45 anni che non dimostra la sua età e non nasconde la sua innata passione. «La pallanuoto è uno sport faticoso», ammette il difensore numero 2 più celebre d’Italia, che continua a stupire. «E’ un campionato difficile ma giocheremo ogni gara fino alla fine», ammette il pallanuotista classe 1976. «Puntiamo alla salvezza», auspica fiducioso Perez, volto noto del piccolo schermo e già protagonista a Ballando con le stelle, Pechino Express e L’isola dei famosi.

In classifica un solo punto a dividere le due formazioni. Posillipo-Waterpolo Milano Metanopoli sarà uno scontro diretto. «Ho la pelle d’oca al solo pensiero. Grazie al Posillipo sono arrivato in Nazionale e non lo dimenticherò mai. La mia infinita gratitudine va a Carlo Silipo e al Posillipo la mia ammirazione a vita: impossibile dimenticare quanto vissuto in rossoverde», conclude Perez (nelle foto di Enrico Casiraghi). Incroci clorati davvero particolari.