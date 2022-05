Positività Covid alla Feldi Eboli: slitta l'ultima giornata di Serie A

La Divisione Calcio a 5 ha disposto il rinvio dell'ultima giornata di regular season nel campionato di Serie A. La decisione è scaturita dal rinvio della partita tra L84 e Feldi Eboli, dovuto a diversi casi di positività al Covid accertati nella formazione eburina.

Dunque, per la necessità di dover disputare in contemporanea gli incontri delle ultime due giornate della stagione regolare, è arrivato lo slittamento al 21 maggio prossimo di tutte le partite inizialmente in programma domenica 15 maggio prossimo. Fischio d'inizio per tutte fissato alle 18.

Il programma dell'ultima giornata della regular season prevede questi incontri:

Ciampino Aniene-CMB Matera

Cormar Polistena-Meta Catania

Futsal Pescara-Vitulano Drugstore Manfredonia

L84-Feldi Eboli

Olimpus Roma-Todis Lido di Ostia

SynBions Petrarca-Napoli Futsal

Real San Giuseppe-Italservice Pesaro

Sandro Abate Avellino-Came Dosson

Questa la classifica alla vigilia dell'ultimo turno

Italservice Pesaro 62

Olimpus Roma 57

Napoli Futsal 52

SynBios Petrarca 51

Ciampino Aniene 44

Sandro Abate Avellino 43

Feldi Eboli 43

Futsal Pescara 43

Real San Giuseppe 42

CMB Matera 38

Meta Catania 34

L84 33

Came Dosson 30

Vitulano Drugstore Manfredonia 27*

Todis Lido di Osia 21*

*: retrocesse in Serie A2