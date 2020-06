© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grande match amichevole dell’attività agonistica sui campi del Tennis Club Capri, che ha voluto festeggiare la riapertura ospitando i giovani tennisti under 14, under 16 e diciottenni del circolo New Tennis Poseidon di Torre del Greco. Gli allievi sono arrivato a Capri capitanato dal maestro, ex giocatore di serie A della squadra del Capri Sports Academy.E’ stata una giornata all’insegna dello sport, dell’amicizia ma anche di tanto agonismo dopo il lungo periodo di lockdown che ha tenuto lontano dai campi da tennis i giovani atleti che hanno voluto in segno beneaugurale aprire a Capri la loro attività agonistica. Ad inaugurare questo primo torneo dell’estate hanno portato il proprio saluto il Sindaco di Capri,, e l’Assessoreauspicando loro una pronta ripresa turistica e sportiva. Ai bordi dei campi tanti frequentatori del circolo caprese che hanno seguito i match insieme agli ospiti sostenendo i giovani protagonisti del gemellaggio che è stato siglato tra i due club. Il gemellaggio si è concluso con la foto ricordo della simbolica giornata sportiva con il Sindaco, l’assessore Mazzina, i rappresentanti della famiglia Breglia ed i maestri dei due sodalizi.