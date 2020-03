Zacon Gio, il nipotino di Varenne campione del mondo, cinque mesi dopo il trionfo in America nell'Internatoin Trot, è ritornato in pista ad Agnano (presenti solo gli addetti ai lavori per l'emergenza Coronavirus) ed ha subito vinto. La tredicesima vittoria consecutiva, la prima per Telethon. Proprio nei giorni scorsi il proprietario Giuseppe Franco e suo padre Giovanni avevano deciso di devolvere all'istituto di ricerca guidato da Andrea Ballabio parte delle somme che vincerà quest'anno Zacon Gio, nel ricordo di Renato Franco (fratello di Giuseppe), scomparso a 36 anni.



Il driver Roberto Vecchione per la prima volta ha indossato la giubba con il logo Telethon (foto Agnano-Gennaro Giorgio). Una corsa nient'affatto facile nella quale Zacon Gio partiva con handicap di venti e quaranta metri rispetto ad altri trottatori. C'è voluta tutta la classe di un campione del mondo per mettere in fila gli avversari. Considerata la lunga assenza dalle pista, una prova di buon auspico in vista dei prossimi impegni e soprattutto del Gran Premio Lotteria del 3 maggio ad Agnano. © RIPRODUZIONE RISERVATA