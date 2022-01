La Pro Recco travolge la Rari Nantes Salerno. Alla piscina Ferro di Punta Sant’Anna i galacticos infliggono un pesante 20-6 (parziali di 6-0, 3-2, 7-3, 4-1) ai malcapitati giallorossi. Nel recupero dell’11esima giornata di campionato i biancocelesti vanno in doppia cifra, grazie al poker dell’attaccante australiano Aaron John Younger (nella foto di Schenone), e delle triplette del centroboa californiano Benjamin Thomas Hallock, del mancino Gonzalo Oscar Echenique, dell’ungherese Gergo Zalanki, altro mancino a disposizione di Sandro Sukno, nonché idolo clorato del posillipino Tyler Abramson.

Difficile riprendere dopo un mese e 25 giorni per capitan Michele Luongo e compagni, soprattutto al cospetto dell’invincibile corazzata. Chiara la supremazia della formazione ligure, la squadra più titolata al mondo, fondata nel 1913. Il club campano allenato da Matteo Citro, che deve ancora recuperare le gare con Ortigia e Lazio, si è presentata con 12 atleti, considerate le assenze del croato Mislav Tomasic, di Daniel Gallozzi e di Umberto Esposito, infortunatosi alla spalla destra.

Da segnalare l’avvicendamento tra i pali di Gennaro Taurisano con Simone Santini nel terzo tempo e di Renè Girasole (classe 2006, figlio di Pietro, ex portiere della Pro Recco negli anni Novanta) al posto di Marco Del Lungo nella quarta frazione. «Siamo venuti a Recco ampiamente rimaneggiati. I ragazzi hanno dato il massimo ed è stata l’opportunità per dare ampio minutaggio anche ai giovani del vivaio come Taurisano, Andrea Paglietta e Salvatore Maione (esordio assoluto)», conclude il tecnico salernitano.