Tra Procida e Ischia ecco la regata lunga 24 ore

Una regata che dura 24 ore. Succede a Ischia e Procida e quest'anno lo start è fissato alle 12 di sabato 7 maggio. ScheriaCup24 è la competizione di vela unica e originale, organizzata dalla Lega Navale Italiana sezione Isola d’Ischia con il patrocinio del Comune di Forio e la collaborazione del Club Nautico della Vela di Napoli. 24 ore di regata intorno all'isola verde e all’isola Capitale della Cultura 2022, con partenza da Forio.

La macchina organizzativa si attiva già venerdì 6 maggio, con l'arrivo dei partecipanti presso la Marina del porto di Forio, dove è allestito il villaggio della vela e il crew party, che si svolge la sera. Alle 12 di sabato, nelle acque antistanti il Comune di Forio al via la regata, dopo il segnale di partenza del Comitato presieduto dall’ufficiale di regata Nazionale Marco Tosello.

Dalle 11.30, nella zona della Chiesa del Soccorso, è possibile ricevere aggiornamenti sulla regata per tutte le 24 ore. Una volta partite, le imbarcazioni effettuano il primo giro a forma di otto tra Ischia e Procida, che si conclude con il passaggio a Forio. «Il primo giro – spiega Francesco Buono, presidente della L.N.I. di Ischia - assegna già un trofeo, che è dedicato a Procida 2022 capitale della cultura. La regata prosegue intorno a Ischia, che per 24 ore si trasforma in una sorta di velodromo, dove l'obiettivo delle imbarcazioni è quello di percorrere il maggior numero di miglia possibili». La regata termina alle 12 di domenica 8 maggio e alle 15 la premiazione al Marina del Raggio Verde a Forio con il sindaco Francesco Del Deo e Francesco Lo Schiavo, presidente di Zona Federvela.

«ScheriCup24 è un grande e riuscito esperimento basato su nuovo sistema per regatare – commenta Lo Schiavo – e per realizzarla si ricorrere alla tecnologia GPS, grazie alla quale si misurano le miglia percorse». La gara è aperta alle imbarcazioni ORC, IRC, catamarani e metriche. Le classifiche ORC e IRC vengono calcolate trasformando la distanza reale percorsa in distanza compensata tramite una formula inversa a quella tradizionale del tempo compensato.

«Saranno 24 ore decisamente intense trascorse tra continue manovre, ingaggi e doppiaggi con i concorrenti – commenta Filippo D’Arrigo direttore della manifestazione – il celebre aforisma “Tutto scorre”, sembra concepito per la ScheriaCup24, dove ogni giro è una nuova esperienza, cambiano i colori, si assiste al tramonto e all'aurora, cambiano continuamente il vento in intensità e direzione, le correnti e le posizioni in classifica».