«Promo Bundle» accende l'estate: al via le iscrizioni per Napoli e Sorrento

L’anticipo di estate è un’occasione per allenarsi e programmare gli obiettivi per il prossimo inverno quando la prima domenica di dicembre si tornerà a correre la Sorrento Positano sulle bellissime strade della costiera sorrentina e a febbraio 2023 a sognare sul percorso della «Napoli city half marathon» dove l’azzurro Yeman Crippa ha firmato il primato italiano maschile di mezza maratona con il crono di 59’26”.

Promo Bundle – E’ il momento giusto per mettere insieme in calendario due appuntamenti speciali: domenica 4 dicembre la Sorrento Positano Panoramica 27 km, manifestazione sempre molto apprezzata per lo straordinario scenario paesaggistico che si accende di una magia speciale nel periodo natalizio, per l’offerta gastronomica e turistica locale capace di regalare emozioni speciali; domenica 26 febbraio 2023 10^ Napoli City Half Marathon, gara insignita del Bronze Label World Athletics e Cinque Stelle della Federazione Europea di Atletica Leggera e diventata fonte di ispirazione per migliaia di runner a caccia di emozioni e di personal best. Napoli Running Bundle Estate è la promo dedicata ai primi 100 runner innamorati della Campania, a partire dal 22 giugno l’iscrizione combinata a Sorrento Positano Panoramica 2022 e Napoli City Half Marathon 2023 costerà solo 50,00 invece che 70,00 euro.

Iscrizioni – Le iscrizioni a tariffa promo bundle apriranno il 22 Giugno. Le iscrizioni tradizionali sono aperte, clicca qui per la Sorrento Positano Positano e qui per la Napoli city half marathon.