Napoli, govani pugili sul ring a Santa Maria La Nova

Dopo il grande successo di pubblico ottenuto al borgo Vergini in agosto, tornano le riunioni di pugilato in piazza organizzate dalla Napoliboxe del maestro Lino Silvestri. Domenica 18 settembre, alle ore 18, l’appuntamento sarà sul ring montato in piazza Santa Maria la Nova, una delle cornici più suggestive del centro storico di Napoli, per una serata di pugilato con nove incontri che vedranno sul ring atleti napoletani contro una selezione di pugili sloveni. Per la Napoliboxe saranno impegnati gli Schoolboys Simone Ferrara (kg 40), Nicoloz Svaridze (kg 52) e Simone Guardasole (kg 40) e l’Elite Salvatore Ottati (kg 63,5).

La manifestazione varrà come secondo appuntamento di un dual match, dopo quello a San Nicola la Strada con l’organizzazione dell’Olimpia Boxe Recale. Quello di domenica, invece, è stato organizzato, come il precedente di agosto, dalla Napoliboxe insieme alla II Municipalità del presidente Roberto Marino, che ha voluto salutare i due team in gara nella sede di piazza Dante, insieme al consigliere delegato allo sport, Paolo Troise: «Quando il maestro mi ha sottoposto l'idea di questo incontro, in una piazza molto significativa sul piano sociale e culturale, l’ho accolta con grande soddisfazione – ha spiegato il presidente Marino -. Come Municipalità abbiamo offerto la massima collaborazione in base alle nostre disponibilità affiancando il lavoro della Napoliboxe. Conosciamo l’attività che questa società svolge sul territorio non solo sul piano sportivo ma anche sociale con una ricaduta importante. Per questo rinnovo la proposta di una collaborazione tra la Municipalità e la Napoliboxe per poter accogliere e riscattare i ragazzi con meno possibilità. Noi saremo sempre al fianco di queste iniziative. Napoli fa dell’ospitalità il suo marchio di fabbrica e spero che quest’occasione serva alla delegazione slovena anche per scoprire la nostra città».

«Ad agosto abbiamo avuto, nonostante il periodo di ferie, tanti appassionati a bordo ring per seguire quello che è stato il nostro primo evento in piazza post Covid - spiega Lino Silvestri - Adesso ci aspettiamo un pubblico ancora più numeroso che dia supporto ai nostri giovanissimi atleti in vista di una stagione che sta per ripartire e che li vedrà impegnati in manifestazioni sempre più importanti. Ma quello che conta di più per noi è poter diffondere i valori del nostro sport, la Noble art, tra i tanti giovani della città e in particolare dei quartieri a rischio, utilizzando ancora una volta lo sport come strumento di crescita sociale».