Ritorna l’appuntamento con la grande boxe femminile a Pompei. L’edizione 2019 del torneo Women Boxing League si terrà presso il salone delle feste del Grand Hotel Vittoria da venerdì 1 a domenica 3 novembreimo. Grandi numeri quest’anno con la partecipazione di atlete della Nazionale che hanno conquistato titoli internazionali. Tra queste Irma Testa, campionessa europea nei 57 kg che sarà la capitana della squadra della Campania. Inoltre Francesca Amato, anch’essa campionessa europea in carica che pur essedo napoletana difenderà i colori del Comitato regionale Lazio. Non va dimenticata Susie Canfora, vice campionessa europea dei 69 kg, anche lei con la canotta della Campania. Spiega il responsabile del pugilato femminile campano, Rosario Africano: «In questa edizione il campionato è altamente competitivo. Nessuna squadra ha badato solo a formare il gruppo, ma hanno veramente allestito formazioni competitive sia in prima che in seconda serie».



Sabato 2 novembre alle ore 9.30 presso l'Hotel Vittoria si terrà un corso di aggiornamento tecnico promosso dal consigliere federale Biagio Zurlo che vedrà la partecipazione di Emanuele Renzini, selezionatore della nazionale femminile Elitè, e di Valeria Calabrese, tecnico delle nazionali giovanili.