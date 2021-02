Il sogno di Clemente Russo di partecipare alla quinta Olimpiade sta per sfumare. Il Tatanka di Marcianise, 38 anni, argento ai Giochi di Pechino 2008 e Londra 2012, rischia di restare fuori. La pandemia ha infatti obbligato la federazione internazionale e il Cio a rielaborare i criteri di ammissione: è stato annullato il torneo a Parigi e la Task Force elaborerà nuove classifiche mondiali dalle quali saranno presi 53 pugili in base ai risultati internazionali e il campione azzurro potrebbe non rientrarvi. Sono attesi chiarimenti in queste ore.

