QuantWare Napoli a caccia di punti a Modica

Trasferta siciliana per la Quantware Napoli che sarà impegnata domani 21 a Modica. La squadra ragusana precede a quota 21 in classifica i partenopei fermi a quota 17 dopo la sconfitta casalinga con la capolista Macerata la scorsa settimana. I siciliani stanno disputando un ottimo campionato e veleggiano nelle zone tranquille della classifica; ma le partite sono ancora tanto e le distanze minime. La QuantWare arriva a questa gara con la consapevolezza di poter giocare alla pari con chiunque, ma anche con l’urgente necessità di mettere punti in cascina per non trovarsi nel finale di campionato con il fiato corto.



«Organizzare la trasferta di un gruppo di circa 20 persone, che prevede aereo, albergo, transfer, non è cosa semplice-le parole di Pierpaolo Aulicino Team Manager della squadra napoletana- prevede tutta una serie di step da incastrare, speriamo di aver preparato tutto al meglio per far si che la squadra possa rendere al meglio».

«“Modica è una squadra, che dopo la sconfitta a Napoli, è molto cresciuta, nelle partite casalinghe ha un ottimo rendimento e ci precede in classifica, noi dal canto nostro abbiamo tutti gli effettivi a disposizione e le motivazioni giuste per giocarci le nostre carte- queste le parole del Direttore Generale Matano prima dell’imbarco in aereo»

L’appuntamento per gli appassionati è per domenica 21 alle ore 16 con diretta sul canale You tube della Lega pallavolo serie A e differita sul canale 87 del terrestre Napoflix