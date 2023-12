​QuantWare Napoli derby sotto l’albero contro la Shedirpharma Sorrento

Al Palasiani, nel giorno di Santo Stefano, andrà in scena una vera festa del volley, in questa tredicesima giornata del campionato di serie A3 Credem la QuantWare Napoli affronterà nel derby campano la Shedirpharma Sorrento. La squadra della penisola cercherà di far valere il proprio Roster costruito per ben conseguire ben altri obiettivi, ma la QuantWare Napoli ha dimostrato in casa di poter affrontare alla pari qualsiasi avversario.



La squadra partenopea è al lavoro senza sosta, si allenerà anche nel giorno di Natale in vista del derby, la società avrà il piacere di brindare con i propri tifosi al termine del match, la partita sarà un vero evento in collaborazione con il gold sponsor Ninni Scognamiglio.



E’ Francesco Pagliuca vice di mister Calabrese a presentare la gara: «I derby sono sempre partite particolari e complicate, dove i valori tecnici risentono fortemente della tensione della gara, dovremo essere bravi a gestire le emozioni e al contempo saper sfruttare la carica dei sostenitori».

Il direttore generale Matano aggiunge: «La Team volley Napoli augura a tutti gli appassionati un sereno Natale in famiglia, a santo Stefano aspettiamo i nostri sostenitori al Palasiani per questa festa del volley Campano, per chi, purtroppo non potrà, come di consueto, potrà seguirci da casa grazie alla diretta sul canale You Tube della Lega e a breve anche in differita sul canale del digitale terrestre, ma non anticipiamo ancora altro».



















L’appuntamento a tutti gli appassionati è per martedì 26 alle ore 19.00 al Palasiani