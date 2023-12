QuantWare Napoli, la festa del volley premia Sorrento

Il derby campano va alla Shedirpharma Sorrento che si impone con il risultato netto di 3-0 (25-19; 26-24;25-21) sulla QuantWare Napoli. In un Palasiani gremito la squadra guidata da mister Racaniello gioca una gara vivace e ben preparata e porta a casa l’intera posta. Per la squadra partenopea il rimpianto di non aver concretizzato l’occasione di rientrare in partita nel secondo set, infatti una volta raggiunti i propri avversari , non ha chiuso il set per propri errori e Sorrento ne ha approfittato per portarsi sul 2-0 ; a quel punto serviva un miracolo, che purtroppo non c’è stato e la partita è scivolata verso l’epilogo senza particolare sussulti.



Mister Calabrese, apparso molto dispiaciuto a fine gara ha rilasciato poche dichiarazioni: «Abbiamo incontrato un avversario di caratura importante, non siamo riusciti a metterli in difficoltà se non in rari momenti della gara, purtroppo a questi livelli se il servizio non è efficace poi lo si paga e così è stato, non riuscendo a fare bene nella fase muro-difesa e contrattacco. C’è poco da riflettere poiché già il 29 saremo in campo nell’altro derby campano con il Marcianise» .



Il direttore generale Matano aggiunge: «Purtroppo siamo qui a commentare una sconfitta, contro una compagine partita e allestita con ben altri obiettivi; al di là del risultato è stata una vera festa del volley, abbiamo portato in palestra tante persone, da questo punto di vista stiamo lavorando bene, oggi erano presenti sia Alessandro Bruno CEO di QuantWare nostro main sponsor, che Gianluigi Scognamiglio per l’evento che ha caratterizzato l’incontro. Annunciamo inoltre da oggi, anzi da domani, sarà possibile vedere in differita sul canale 86 Napoflix del digitale terrestre i nostri incontri e le interviste del post gara. Invitiamo tutto il pubblico a starci vicino e supportarci , come del resto ha sempre fatto in questi anni”.

Venerdì 29 ore 20.00 rossima partita a Marcianise.